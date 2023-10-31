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فيديو لـ 'إبل تسبح' في السعودية

10/31/2023 9:05:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في مشهد لافت، انشغلت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لسيول تبوك تجرف إبلاً.

فقد التقطت عدسات المصورين الإبل وهي تسبح وسط السيل بدلاً من سيرها المعتاد على رمال الصحراء، في الوقت الذي شهدت فيه تبوك شمال غرب السعودية أمطارا غزيرة، سال على إثرها العديد من السيول والشعاب.
بدورها، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، أن منطقة تبوك سجلت أعلى معدل لكميات هطول الأمطار منذ الأحد الماضي، حيث بلغت كمية الأمطار 26.6 ملم في مطار تبوك، و15.0 ملم في تيماء.

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