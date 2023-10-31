الاحتلال يبدأ عملية برية على غزة والمقاومة تكثف الرشقات الصاروخية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية برية رسمياً على قطاع غزة من عدة محاور.



وقامت كتائب المقاومة بتدمير العديد من الاليات الإسرائيلية، كما نفذت عدد من الرشقات الصاروخية على قواعد عسكرية اسرائيلية.

وكذلك أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجاهديها أجهزوا على قوة صهيونية في كمين بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.



‏وقال القسام، إن مجاهديها أجهزوا على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن فيه المجاهدون في بيت حانون، كما استهدفوا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة.