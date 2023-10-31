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الدفاع الروسية: البنتاغون تجسس بيولوجيا على العراق وأفغانستان

10/31/2023 9:05:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الدفاع الروسية أن البنتاغون وضع مهمة "التجسس البيولوجي" على أراضي العراق، وأفغانستان القريب من الصين، وتركيا وباكستان والسعودية هدفا لها.
أعلن عن ذلك قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "لدينا مواد تؤكد أن الإدارة العسكرية الأمريكية كانت مكلفة بمراقبة الوضع البيولوجي في أراضي العراق وأفغانستان المتاخمة للصين وتركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية".


وأشار كيريلوف إلى أن إحدى مهام البنتاعون هي ما يسمى بـ "التجسس البيولوجي"، وتحليل الوضع الوبائي على طول حدود المعارضين الجيوسياسيين وفي المناطق المقترحة لنشر الوحدات العسكرية.


وبحسبه، فإن الوثائق المتوفرة لدى وزارة الدفاع الروسية تؤكد ضرورة اجتذاب موظفي المنظمات المتعاقدة مع البنتاغون إلى مناصب قيادية، وكان من المفترض أن يعهد العمل الميداني إلى متخصصين محليين يكونون قادرين على التفاعل مع الوزارات اللازمة.


وتابع كيريلوف: "إلا أنه، وفي الوقت نفسه، يوصى بالحد من الآثار التي تكشف الصلة بالمقاول، والقيام برحلات قصيرة إلى أفغانستن والعراق من المكتب في دبي عند الضرورة فقط".


ووفقا له، فمن أجل تجنب الاتهامات ضد البنتاغون، تم تنفيذ بعض المشروعات تحت غطاء وزارة الخارجية الأمريكية، وقال: "يجب الانتباه إلى برنامج أبحاث وزارة الخارجية في أفغانستان، والذي تضمن دراسة العوامل المسببة لأمراض خطيرة بشكل خاص، وذات أهمية اقتصادية، مثل مرض التولاريميا، والجمرة الخبيثة، ومرض الحمى القلاعية، إضافة إلى جمع العينات البيولوجية في البلاد وفحصها وإرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

RT

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