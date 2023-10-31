القسام تشتبك مع آليات الاحتلال المتوغلة في محوري غرب وجنوب غزة وتقصف تل ابيب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام، إنها اشتبكت مع قوات الاحتلال، وقامت بدك آليات العدو المتوغلة في محوري غرب وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.
وأشارت الكتائب إلى أنها قامت بقصف تل ابيب، رداً على المجازر بحق المدنيين، حيث صدحت صافرات الإنذار بمختلف انها تل ابيب.
وأضافت أنها قصفت منطقة ( غوش دان) قرب تل ابيب برشقة صاروخية جديدة ردا على المجازر.
وبيّنت الكتائب بوقت سابق أنها قامت بقصف قاعدة " نيفاتيم" الجوية برشقة صاروخية.
وأعلن الاحتلال اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية برية رسمياً على قطاع غزة من عدة محاور.
MENAFN31102023000208011052ID1107346153
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.