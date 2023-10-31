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القسام تشتبك مع آليات الاحتلال المتوغلة في محوري غرب وجنوب غزة وتقصف تل ابيب

10/31/2023 9:05:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام، إنها اشتبكت مع قوات الاحتلال، وقامت بدك آليات العدو المتوغلة في محوري غرب وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.

وأشارت الكتائب إلى أنها قامت بقصف تل ابيب، رداً على المجازر بحق المدنيين، حيث صدحت صافرات الإنذار بمختلف انها تل ابيب.

وأضافت أنها قصفت منطقة ( غوش دان) قرب تل ابيب برشقة صاروخية جديدة ردا على المجازر.


وبيّنت الكتائب بوقت سابق أنها قامت بقصف قاعدة " نيفاتيم" الجوية برشقة صاروخية.
وأعلن الاحتلال اليوم الثلاثاء، عن بدء عملية برية رسمياً على قطاع غزة من عدة محاور.

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