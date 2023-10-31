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عنكبوت يعيش بأذن امرأة في تايوان - صورة

10/31/2023 9:05:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لجأت امرأة من تايوان إلى الأطباء بعد 4 أيام من شعورها بحركة داخل أذنها وسماع أصوات غريبة.

وفي عيادة الأذن والأنف والحنجرة، فحص الأطباء أذني المرأة البالغة من العمر 64 عاما، ليكتشوا وجود عنكبوت صغير يتحرك في قناة أذنها اليسرى، والغريب أن العنكبوت قد انسلخ عن الهيكل الخارجي له.

ونشر الأطباء المشرفون على حالتها مقطعا صغيرا يظهر العنكبوت وهو يتحرك إلى جوار قشرته الخارجية التي انسلخت عنها. وتمكن الأطباء في النهاية من إزالة العنكبوت وهيكله بواسطة أنبوب.

وفي السياق، قال الدكتور تينغشين وانغ، مدير قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى تاينان، الذي كتب تقريرا عن الحالة: "لم تشعر بالألم لأن العنكبوت كان صغيرا جدا، حجمه حوالي 2 إلى 3 مليمترات فقط"، لكن الغريب أنه لم يشاهد من قبل حشرة تنسلخ داخل قناة الأذن.


لبنان 24

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