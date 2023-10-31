هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تدرس الرد على الحوثيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل تدرس الرد على الحوثيين بعد إطلاقهم صواريخ باتجاه إيلات على البحر الأحمر.
وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق مسيّرات نحو إسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وردا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات في اتجاه مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، قال مسؤول حوثي لوكالة فرانس برس إن "هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء"، التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران منذ العام 2014.
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