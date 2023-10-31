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هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تدرس الرد على الحوثيين

10/31/2023 9:05:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل تدرس الرد على الحوثيين بعد إطلاقهم صواريخ باتجاه إيلات على البحر الأحمر.


وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق اليوم إطلاق مسيّرات نحو إسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وردا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات في اتجاه مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، قال مسؤول حوثي لوكالة فرانس برس إن "هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء"، التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران منذ العام 2014.

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