شهداء وعدد كبير من الجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق الزيتون وخان يونس ورفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى 4 شهداء على الأقل، واصيب عدد كبير من الفلسطينيين بغارات إسرائيلية على مناطق الزيتون وخان يونس ورفح وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وافاد المراسل مسبقا بوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي الزيتون بمدينة غزة.
وكان قد ارتقى 6 شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة
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