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شهداء وعدد كبير من الجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق الزيتون وخان يونس ورفح

10/31/2023 9:05:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى 4 شهداء على الأقل، واصيب عدد كبير من الفلسطينيين بغارات إسرائيلية على مناطق الزيتون وخان يونس ورفح وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

وافاد المراسل مسبقا بوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي الزيتون بمدينة غزة.

وكان قد ارتقى 6 شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة

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