شهداء وعدد كبير من الجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق الزيتون وخان يونس ورفح

MENAFN - Al Wakeel News)ارتقى 4 شهداء على الأقل، واصيب عدد كبير من الفلسطينيين بغارات إسرائيلية على مناطق الزيتون وخان يونس ورفح وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

وافاد المراسل مسبقا بوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي الزيتون بمدينة غزة.

وكان قد ارتقى 6 شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة