رائحة الغازات الكريهة- 4 أطعمة تخلصك منها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من رائحة الغازات الكريهة، والتي تسبب الشعور بالإحراج الشديد، خاصة عند التواجد مع الآخرين، كما أنها تسبب الشعور بالقلق تخوفًا من أن تكون ناتجة عن سبب مرضي.



أطعمة يجب تناولها لتقليل رائحة الغازات الكريهة



1- الزنجبيل

أشارت مراجعة نشرت عام 2018 في مجلة Food Science & Nutrition إلى أن الزنجبيل، قد يساعد في زيادة الحركة في الجهاز الهضمي، وهو أمر قد يساعد في تخفيف الإمساك أو منعه.

وأشارت نفس المراجعة أيضًا إلى أن الزنجبيل يحتوي على إنزيمات قد تساعد في تكسير الغازات داخل الجهاز الهضمي.

2- بذور الشمر

تستخدم بعض الثقافات بذور الشمر الغنية بالألياف طبيًا، والأكثر شيوعًا للمساعدة في الهضم وتنشيط التنفس، و قد تساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ والإمساك بفعل خصائصها المضادة للبكتيريا.



3- نخالة القمح

نخالة القمح، وهي الطبقة الخارجية من نواة القمح تتميز بتركيزها العالي من الألياف غير القابلة للذوبان، ومن ثم تعزز حركة الطعام على طول الجهاز الهضمي.



4- الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

وجدت مراجعة نشرت عام 2020 في مجلة Nutrients، أن الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك قد تساعد في تحسين عملية الهضم عن طريق تقليل أعراض عدم تحمل اللاكتوز.

وترتبط هذه البكتيريا المفيدة أيضًا بتخفيف أعراض الانتفاخ والغازات المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي (IBS) وتعزيز صحة الأمعاء والجهاز المناعي.

الكونسلتو

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