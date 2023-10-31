مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.32 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2414.
وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، على تداول نحو 3.1 مليون سهم، موزعة على 2133 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار.
وانخفضت أسعار اسهم 39 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 29 شركة، واستقرت أسعار اسهم 35 شركة أخرى.
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