مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.32 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2414.



وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، على تداول نحو 3.1 مليون سهم، موزعة على 2133 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار.



وانخفضت أسعار اسهم 39 شركة، بينما ارتفعت أسعار اسهم 29 شركة، واستقرت أسعار اسهم 35 شركة أخرى.