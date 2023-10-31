X-NOOR تعيين خيسوس جوتيريز مديرًا عامًا

Jesus Gutierrez General Manager X-NOOR

المطور ذات المستوى العالمي لتطوير الطاقة المتجددة في الخليج العربي الناجمة عن انضمام X-ELIO و DUTCO.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, October 31, 2023 /EINPresswire / -- ●26 أكتوبر 2023 عيّنت شركة X-NOOR الناتجة من شراكة استراتيجية بين كلّ من X-ELIO وDUTCO، السيّد " خيسوس جوتيريز" مديرًا عامًا لقيادة أنشطة الشركة في منطقة الخليج العربي.

●تهدف X-NOOR إلى تطوير مشاريع الطاقة الشمسية، تشمل تلك المشاريع المتّصلة بالشبكة أو غير المتصلة للمنشآت الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق والمحطات الهيدروجينية العاملة بالطاقة الشمسية.

وقد تم إنشاء X-NOOR بهدف الاستفادة من نقاط القوة المشتركة التي تتميز بها كلّ من شركة X-ELIO، وهي إحدى شركات Brookfield لقيادة تطوير وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة الشمسية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة ومجموعة Dutco الإماراتية الرائدة في مجال بناء و تنفيذ مشروعات البنية التحتية. ومن خلال اتفاقيات بيع و شراء الكهرباء، سيستفيد العملاء في المنطقة من إمكانيّة الاتسغلال الأمثل و الأوفر للطاقة الشمسية دون الحاجة إلى الاستثمار أو تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، مع تقليل البصمة الإجمالية لانبعاثات الكربون على المدى الطويل.

ومع خبرة خيسوس العالمية التي تمتدّ إلى أكثر من 25 عامًا في توفير خدمات الطاقة والحدّ من التلوّث (والتي قضى آخر 15 عامًا منها في منطقة الخليج)، سيكون خيسوس مسؤولًا عن قيادة الشركة في المنطقة مع التركيز بشكلٍ رئيسي على أسواق المملكة العربية السعودية ودولة الامارات عُمان.

وقبل انضمامه إلى X-NOOR شارك خيسوس في تأسيس شركة Smart4Power، والتي شغل فيها منصب المدير التنفيذي، وتعدّ اليوم واحدة من أكبر شركات خدمات الطاقة في المنطقة، كما تضمّ خبرته العملية عدة مناصب في كلّ من شركة Indra، وNaturgy، وPwC وUNDP. خيسوس يحمل شهادة في إدارة الأعمال من جامعة كومبلوتنسي بمدريد، كما أنّه حاصل على درجة ماجستير الفلسفة في التكنولوجيا وإدارة الابتكار من قسم أبحاث سياسات العلوم بجامعة ساسكس.

وفي تصريح له، قال زخيسوس جوتيريز، المدير العام لشركة X-NOOR: " أنا متحمس جدًا للانضمام إلى هذه الشركة الفريدة من نوعها وقيادة شركة إقليمية للطاقة الشمسية تتوافق خطط نموها مع أهداف إزالة الكربون الطموحة التي تسعى المنطقة إلى تحقيقها." وأضاف: "تجمع شراكة X-ELIO وDUTCO بين المعرفة المحلية والخبرة العالمية، مما يخلق تآزرًا من شأنه تسريع تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في منطقة مجلس التعاون الخليجي."

حول X-NOOR:

X-NOOR هي شركة عالمية المستوى تسعى لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتمثل هدف X-NOOR في ترسيخ مكانتها باعتبارها المزود الأول لحلول الطاقة الشمسية المستدامة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والحدّ من انبعاثات الكربون، وتحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة في المنطقة. وستركز الشركة على الشراكة مع العملاء الصناعيين والتجاريين لإزالة الكربون من عملياتهم التجارية والسماح لهم بتقليل تكاليف الكهرباء، مع خفض البصمة الإجمالية للانبعاثات الكربونية.

وتهدف الشراكة الإستراتيجية إلى تقديم X-NOOR كلاعب رئيسي في مشهد الطاقة المتجددة في المنطقة من خلال تسخير خبرات وقدرات وموارد كلا الشركتين.

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X-NOOR قسم العلاقات العامة

هِيسوس جوتييريز

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إيزابيل رويز

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