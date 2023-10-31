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داخلية غزة: لم تدخل قطرة وقود واحدة للقطاع منذ 25 يوماً

10/31/2023 8:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، إنه منذ 25 يوم لم يدخل الى القطاع أي قطرة وقود واحدة، موضحاً أنه يجب إدخال الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء، ومحطات المياه، وإدامة عمل المستشفيات.


وأشار في تصريحات لقناة الجزيرة، أننا أمام كارثة كبيرة، وهو ما يهدد حياة آلاف المصابين والجرحى.


وشدد البزم على ضرورة وقف الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال، ولا بد من أن يتحرك العالم لوقف هذا العدوان الغاشم.


وقال إن الاحتلال بدأ يتوسع بالعملية البرية، وبدأ يمحي مناطق بالجرافات لدخول الدبابات والوصول إلى مناطق سكنية.

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