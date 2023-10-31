توجيهات ملكية تم تنفيذها اليوم الثلاثاء
التاريخ
10/31/2023 8:11:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، سير الأردن 6 شاحنات من الأدوية والمعدات والاحتياجات الطبية إلى الأهل في فلسطين عبرت جسر الملك حسين بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
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