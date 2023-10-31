22 دقيقة من التمارين تزيل خطر الجلوس الطويل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشارت دراسة جديدة إلى أن حوالي 22 دقيقة من النشاط البدني، المعتدل إلى القوي يومياً، يمكن أن تقضي على خطر الوفاة المتزايد المرتبط بنمط الحياة المستقر.وأظهرت النتائج أنه يمكن ممارسة التمارين الرياضية اليومية دفعة واحدة، أو على فترات متقطعة على مدار اليوم.



وأجرى الدراسة باحثون في جامعات أركتيك بالنروج وأوما بالسويد وأرهوس بالدانمارك. وتتبعوا بيانات حوالي 12 ألف شخص من المسح الوطني في كل من النروج والولايات المتحدة.



ووفق "مديكال نيوز توداي"، من بين المشاركين كان 5943 شخصاً يجلسون لمدة تقل عن 10.5 ساعة يومياً، بينما جلس 6042 فرداً لمدة أكثر 10.5 ساعة كل يوم.

وقيّم الباحثون تأثير وقت الجلوس والنشاط البدني على خطر الوفاة، كما هو مستمد من سجلات الوفيات.



ووجد البحث أن الذين يمارسون الرياضة أقل من 22 دقيقة يومياً، ارتبط لديهم الجلوس لأكثر من 12 ساعة في اليوم بزيادة خطر الوفاة بنسبة 38% مقارنة بالجلوس لمدة 8 ساعات.



وقالت النتائج: "وجدنا أن الذين يمارسون أكثر من 22 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي يومياً لم يكن لديهم خطر متزايد للوفاة مع زيادة وقت الجلوس".



وتختلف هذه النتيجة مع توصية منظمة الصحة العالمية بتجاوز 150-300 دقيقة من التمارين أسبوعياً عند التعامل مع وقت الجلوس المرتفع الذي لا مفر منه.

وقال الباحثون: "لا يحتاج الأشخاص إلى إكمال 22 دقيقة من النشاط دفعة واحدة كل يوم أيضاً"، فحصة من 10 أو 15 دقيقة في كل مرة تكفي.



وحذّرت النتائج من أنه كلما قلت ممارستنا للنشاط، كلما أصبحت عضلة القلب أضعف.

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