أمسية شعرية بعنوان غزة في القلب بإربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي، مساء أمس الاثنين وبالتعاون مع ملتقى جدارا أم قيس الثقافي وجمعية دار النبلاء الخيرية ومنتدى الجياد للثقافة والتنمية أمسية شعرية بعنوان "غزة في القلب"، دورة الأستاذ الدكتور يوسف درويش غوانمة.والقى مدير ثقافة إربد الشاعر عاقل خوالدة في الأمسية التي عقدت ببلدية إربد الكبرى وادارها الأديب موسى النعواشي، كلمة تحدث فيها عن "غزة البطولة"، وعن العمليات البطولية التي تنفذها عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي أوقعت الخوف وأظهرت طبيعة الجبن بنفوس اليهود وصناع القرار في إسرائيل.



كما قرأ الشعراء عبدالرحيم جداية، حسن البوريني، الدكتور حسام العفوري محمد علي العودات والدكتور إبراهيم الطيار، مجموعة من القصائد التي عبرت عن تضامنهم ووقوفهم جانب الأشقاء في فلسطين لنصرة غزة العزة، وقرأ الدكتور منير أبو الرب قصيدة مطولة بعنوان "تقدموا"، للشاعر سميح القاسم، بأسلوب جذاب نال استحسان الجمهور الحضور.



وحضر الأمسية التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان شعلة اليرموك الثقافي الثاني نخبة من المثقفين والمواطنين المهتمين، حيث ألهب الشعراء مشاعر الحضور بقصائدهم التي تغنت ببطولات رجالات المقاومة في غزة وفلسطين.



وفي نهاية الأمسية التي تأتي أيضا ضمن مشاريع لواء بني كنانة الثقافية للعام 2023 ، تكريم جميع الشعراء المشاركين بدروع تقديرية.