تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد الخراز إلى مثواه الأخير في نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شيعت جماهير الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل محمد عبد القادر الخراز (14 عاما)، إلى مثواه الأخير في نابلس.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة الفعاليات المختلفة في محافظة نابلس، باتجاه منطقة الدوار، ومن ثم إلى الجامع الكبير لأداء الصلاة عليه، ومن ثم إلى المقبرة الشرقية، لمواراته الثرى.
وقد استشهد الطفل الخراز متأثرا بجروحه، التي أصيب فيها يوم أمس الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب نابلس.
وفا
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