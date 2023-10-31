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لماذا لم يتوج بيليه ومارادونا بالكرة الذهبية على مدار مسيرتيهما؟

10/31/2023 8:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من خلال بحث بسيط في سجلات الفائزين بالكرة الذهبية، فلن تجد اسم البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا على الرغم من أن معظم عشاق كرة القدم يعتبرون هذا الثنائي الأفضل في التاريخ.
التألق اللافت للأسطورة الراحل بيليه مع سانتوس البرازيلي بين العامين 1956 و1974 ومع منتخب بلاده، جعل تتويج لاعب آخر غيره بالكرة الذهبية خلال تلك الفترة، مثيرا للسخرية والجدل، خاصة في الأعوام التي قاد خلالها "الملك" منتخب البرازيل للتتويج بكأس العالم في 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات.
كما "حُرِم" الأسطورة الأرجنتيني الراحل مارادونا بدوره من التتويج بالكرة الذهبية لمرة واحدة على الأقل عندما قاد منتخب بلاده بمفرده للفوز بلقب مونديال 1986.
- لماذا لم يحصل بيليه ومارادونا على الكرة الذهبية؟
يعود سبب عدم تتويج الأسطورتين بالكرة الذهبية، كون الجائزة المرموقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، كانت تمنح في البداية لأفضل لاعب أوروبي في القارة العجوز بين عامي 1956 و1994، وبعد اعتزال بيليه بسنوات ووصول مارادونا إلى نهاية مسيرته، تم تعديل القانون لتمنح للاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية، وأصبح الليبيري جورج وياه أول لاعب غير أوروبي يتوج بالكرة الذهبية في العام 1995.
وبدءا من العام 2007 أصبحت الكرة الذهبية تمنح لأفضل لاعب في العالم
- تعويض بيليه
حاولت "فرانس فوتبول" تدارك خطئها بحرمان بيليه وغيره من أساطير كرة القدم من التتويج بالكرة الذهبية، فقررت مراجعة التاريخ ومنح النجوم حقوقهم التي فقدوها بسبب اللوائح السابقة للكرة الذهبية، ومنحت في العام 1999 بيليه جائزة شبيهة بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في القرن العشرين.

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