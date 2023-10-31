لقطة في حفل فرانس فوتبول تثير غضب فالنسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر نادي فالنسيا بيانا انتقد فيه مجلة "فرانس فوتبول" التي تمنح تنظم حفل الكرة الذهبية للأفضل في العالم لكل عام وأقيم في فرنسا مساء الاثنين، بسبب لقطة عرضت في الخلفية.
ونال المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة سوكراتيس، عن أعماله الخيرية عبر مؤسسة "فيني"، وقدم أمير موناكو، ألبير الثاني، الجائزة إلى لاعب ريال مدريد.
وخلال الحفل تطرق النجم البرازيلي إلى الحديث عن أزمة تعرضه المتكرر للعنصرية، وأكد فينيسيوس عقب تسلمه الجائزة على استمرار جهوده في محاربة العنصرية بملاعب كرة القدم.
وخلال حديثه، على مسرح دو شاتليه، تحدث فينيي عن العنصرية، وفي الخلفية تم عرض صور لواقعة العنصرية التي تعرض لها في ملعب "مستايا" بالموسم الماضي في الدوري الإسباني.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN31102023000208011052ID1107345472
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.