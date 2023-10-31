الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربي البلاد

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرتين أوكرانيتين استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت الدفاعات واحدة عند الساعة 11:30 بتوقيت موسكو وأخرى عند الساعة 13:00 بتوقيت موسكو في مقاطعة بيلغورد". وأسقطت الدفاعات الروسية أمس الاثنين 8 صواريخ Storm Shadow بريطانية مجنحة أطلقتها قوات كييف على أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية.

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