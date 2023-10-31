الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربي البلاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرتين أوكرانيتين استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت الدفاعات واحدة عند الساعة 11:30 بتوقيت موسكو وأخرى عند الساعة 13:00 بتوقيت موسكو في مقاطعة بيلغورد".
وأسقطت الدفاعات الروسية أمس الاثنين 8 صواريخ Storm Shadow بريطانية مجنحة أطلقتها قوات كييف على أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية.
RT
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