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الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين غربي البلاد

10/31/2023 8:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسقطت الدفاعات الروسية مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.


وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرتين أوكرانيتين استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت الدفاعات واحدة عند الساعة 11:30 بتوقيت موسكو وأخرى عند الساعة 13:00 بتوقيت موسكو في مقاطعة بيلغورد".
وأسقطت الدفاعات الروسية أمس الاثنين 8 صواريخ Storm Shadow بريطانية مجنحة أطلقتها قوات كييف على أهداف في شبه جزيرة القرم الروسية.

RT

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