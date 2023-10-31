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أربعة أسرى من جنين يدخلون أعواما جديدة في سجون الإحتلال

10/31/2023 8:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دخل أربعة أسرى من محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، أعواما جديدة في سجون الاحتلال.


وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسيرين منصور قاسم أبو عون وفراس سليمان حسن خليلية من بلدة جبع جنوب جنين، دخلا عامهما الـ21 في سجون الاحتلال، وهما محكومان بالسجن مدى الحياة.


وأضاف أن الأسير نبيل جمعة مغير من بلدة عرابة جنوب جنين دخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن 24 عاماً، فيما دخل الأسير توفيق أحمد ربايعة من بلدة ميثلون جنوب جنين عامه الـ21 في سجون الإحتلال وهو محكوم بالسجن 25 عاماً .

وفا


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