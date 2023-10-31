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القسام تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية

10/31/2023 8:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال كتائب عز الدين القسام، إنها قامت بقصف قاعدة "نيفاتيم الجوية" برشقة صاروخية، اليوم، رداً على المجازر بحق المدنيين.

وأعلنت الكتائب بوقتٍ سابق أنها استهدفت دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة ياسين 105.


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