القسام تقصف قاعدة نيفاتيم الجوية
التاريخ
10/31/2023 8:11:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال كتائب عز الدين القسام، إنها قامت بقصف قاعدة "نيفاتيم الجوية" برشقة صاروخية، اليوم، رداً على المجازر بحق المدنيين.
وأعلنت الكتائب بوقتٍ سابق أنها استهدفت دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة ياسين 105.
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