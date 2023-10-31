رئيس البرلمان الجزائري يستنكر سياسة الكيل بمكيالين حيال القضية الفلسطينية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استنكر إبراهيم بوغالي رئيس البرلمان الجزائري سياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها المجتمع الدولي حيال القضية الفلسطينية، متسائلا "إلى متى نبقى نساوي بين الضحية والجلاد؟".وفد برلماني جزائري يغادر اجتماعا دوليا احتجاجا على خطاب متحيز لإسرائيلوخلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان حول فلسطين، سأل بوغالي: "إلى متى يبقى هذا الصمت تجاه جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي"، مشددا على أن "ما يحدث اليوم وصمة عار أمام المنظمات الدولية التي تبقى تتفرج، وهي التي لطالما أعطتنا دروسا في حقوق الإنسان".



وحمل مجلس الأمن الدولي كامل المسؤولية، داعيا إلى "الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".



واستنكر "سياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها المجتمع الدولي حيال القضية الفلسطينية، وسياسة التطبيع التي يطبقها البعض على حساب حق الشعب الفلسطيني"، مضيفا: "كفانا من الشعارات الوهمية واللقاءات التي تظل مخرجاتها حبرا على الورق".

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