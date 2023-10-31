تفاصيل وثيقة إسرائيلية مسربة أوصت باحتلال غزة

MENAFN - Al Wakeel News)في الوقت الذي أجمعت المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية على ضرورة إسقاط حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، والدفع نحو إعادة السلطة الفلسطينية لسدة الحكم بالقطاع برعاية إقليمية ودولية، أوصت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية باحتلال القطاع وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.



وأتت توصية الوزارة في سياق سيناريوهات التعامل العسكري مع القطاع بالحرب، وذلك لضمان الأمن المستقبلي للإسرائيليين بالجنوب وفي "غلاف غزة". وصيغت هذه البدائل بوثيقة مكونة من 10 صفحات تحمل تاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وتحتوي الوثيقة التي كشف عنها الموقع الإلكتروني "سيحا مكوميت" على شعار وزارة الاستخبارات برئاسة الوزيرة جيلا غامليل من حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قُدمت إلى المؤسسة العسكرية وقادة الأجهزة الأمنية في تل أبيب.

تتمحور التوصيات التي صاغتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية حول البند الخامس من الوثيقة الذي يضم 3 بدائل تمت مناقشتها وفحصها وهي:



البديل (أ): الإبقاء على السكان في غزة وإعادة حكم السلطة الفلسطينية.

البديل (ب): الإبقاء على السكان في غزة وإنشاء حكم عربي محلي.

البديل (ج): إجلاء السكان من غزة إلى سيناء.



أما البند السادس للوثيقة، فيستعرض الفحص المعمق للبدائل الثلاثة التي أجراها طاقم الوزارة والخلاصات التي يمكن استنتاجها، فالبند (أ) المتعلق بالبديل (ج) المتعلق بالاحتلال والتهجير، هو البديل الذي سيفضي لنتيجة إستراتيجية إيجابية وطويلة الأمد بالنسبة لإسرائيل، عبر تهجير المدنيين الفلسطينيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب، بحسب ما جاء في الوثيقة.



ويعتقد معدو الوثيقة أن البديل (ج)، الذي يوصي بإعادة احتلال غزة وتهجير سكانه إلى سيناء، يمكن تنفيذه، لكنه بحاجة إلى موقف حازم من قبل المستوى السياسي قبالة الضغوطات الدولية، مع تأكيد ضرورة ضمان دعم الولايات المتحدة ودول أخرى مناصرة لإسرائيل.

وتناول البند (ب) التفسيرات بشأن البدائل (أ) و(ب)، التي تعاني من عيوب جوهرية، خصوصا بكل ما يتعلق بالتداعيات الإستراتيجية لهذه البدائل وعدم الجدوى والنجاعة على المدى البعيد.



تهديدات

البديلان لن يوفرا الردع المطلوب، ولن يحدثا تغييرا بالوعي، ويمكن أن يؤديا خلال سنوات إلى المشاكل والتهديدات ذاتها التي تواجهها دولة إسرائيل من العام 2007 إلى الآن.



أما بخصوص البند (ج) يتعلق بالبديل (أ) الذي يوصي بالاحتلال والتهجير للغزيين، خلصت الاستنتاجات إلى أنه يحمل في طياته أخطارا كثيرة.



وأقرت الوثيقة أن الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة يمنع إقامة دولة فلسطينية، وبالتالي فإن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو البديل الأخطر من بين البدائل الثلاثة، لأنه قد يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.



وجاء في الوثيقة، "من المستحيل أن تكون نتيجة الهجوم المفاجئ لحماس بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول، انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية".



وقدرت الاستنتاجات أن مثل هذا الانتصار عبر المصالحة وإعادة السلطة للحكم بالقطاع سيطيل أمد الصراع، وسيكلف الآلاف من الخسائر في المدنيين والجنود الإسرائيليين، ولا يضمن الأمن لإسرائيل.

رغم المخاطر الكامنة في خيار الاحتلال والتهجير، توصي وثيقة وزارة الاستخبارات بتنفيذ ما وصفته "عملية نقل كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء"، باعتباره الخيار المفضل بين البدائل الثلاثة التي تطرحها الوثيقة، فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في القطاع عقب نهاية الحرب.

كما توصي إسرائيل بالتحرك "لإجلاء سكان غزة إلى سيناء" خلال الحرب، عبر إقامة مدن خيام ومدن جديدة في شمال سيناء، تستوعب السكان الفلسطينيين الذين سيتم تهجيرهم من القطاع، وبعد ذلك "إنشاء منطقة عازلة معقمة لعدة كيلومترات داخل مصر، وعدم السماح للفلسطينيين بالعودة أو الإقامة قرب الحدود الإسرائيلية".



وتنقسم خطة الاحتلال والتهجير إلى عدة مراحل:

المرحلة الأولى: يجب إجلاء سكان غزة إلى الجنوب، في حين ستركز ضربات سلاح الجو الإسرائيلي على الجزء الشمالي من القطاع.



المرحلة الثانية: سيبدأ التوغل البري للجيش الإسرائيلي إلى غزة، مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، والعمل على ما وصفته بـ "تطهير الأنفاق والمخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس".



في الوقت نفسه الذي يحتل الجيش الإسرائيلي فيه قطاع غزة، سينتقل مواطنو غزة قسرا إلى الأراضي المصرية ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم، حيث جاء في الوثيقة "من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام، مع السماح بإجلاء السكان المدنيين باتجاه رفح".



وتقترح وزارة الاستخبارات الترويج لحملة مخصصة للفلسطينيين في غزة من شأنها "تحفيزهم على الموافقة على الخطة، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم"، بحسب ما نصت عليه التوصيات في الوثيقة بشأن الاحتلال والتهجير.

ترويج

وبخصوص الرسائل المشمولة بحملة الترويج لدفع سكان القطاع إلى الهجرة، تقول الوثيقة "يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض، أي توضيح أنه لم يعد هناك أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها إسرائيل في المستقبل القريب، سواء كان ذلك صحيحا أم لا".

كما ورد في الوثيقة أنه على الحكومة الإسرائيلية أن تقود حملة عامة للترويج لخطة "الترانسفير" بالعالم الغربي، التي سيتم فيها الترويج لترحيل السكان من غزة على أنه خطوة ضرورية إنسانيا، لأنها ستؤدي إلى "سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا ما لم يتم التهجير".



وتزعم الوثيقة أن نموذج الحكم العسكري الإسرائيلي والحكم المدني للسلطة الفلسطينية، كما هو موجود في الضفة الغربية، من المتوقع أن يفشل في غزة، "لا توجد وسيلة للحفاظ على احتلال عسكري فعال في غزة إلا على أساس وجود عسكري ومن دون استيطان. وفي وقت قصير سيكون هناك مطلب إسرائيلي داخلي ودولي بالانسحاب".



أما البديل المتعلق بتشكيل قيادة عربية محلية تحل مكان حماس، فهو غير مرغوب فيه بحسب الوثيقة، لأنه لا توجد حركات معارضة محلية لها، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر تطرفا، "إن السيناريو المحتمل ليس تغييرا في التصور الأيديولوجي، بل إنشاء حركات إسلامية جديدة، وربما أكثر تطرفا"، تقول الوثيقة.



وخلصت الوثيقة إلى القول "إذا بقي السكان الفلسطينيون في القطاع فسيكون هناك العديد من القتلى الفلسطينيين أثناء الاحتلال المتوقع لغزة، وهذا سيضر بصورة إسرائيل الدولية حتى أكثر من ترحيل السكان. لكل هذه الأسباب توصي وزارة المخابرات بتشجيع نقل كافة الفلسطينيين من غزة إلى سيناء بشكل دائم".



الجزيرة