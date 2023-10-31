ناشط شبابي: حملة إطفاء الأنوار توصل رسائل تضامنية لغزة

MENAFN - Amman Net) قال الناشط الشبابي في مخيم النصر علاء عوض إن حملة إطفاء الأنوار هي مبادرة من المخيم حيث أن المخيم في الأساس هو قضية فهو يحوي اللاجئين ومن إيمانهم بحق العودة فهذا يأتي في إطار دعم المخيمات المباشر إلى قطاع غزة وأهالي فلسطين كافة نسبة للأوضاع الحالية التي يشهدها القطاع. حيث أن الحملة ستقام من الساعة ال8 وحتى ال9 من مساء اليوم الثلاثاء.

ويقول في حديث لـ" راديو البلد" إن الحملة جاءت بهدف إيصال رسالة تضامنية مع أهالي قطاع غزة التي تشهد انقطاع كامل للكهرباء والماء.ورسالة توعوية للإطفال ليتعلموا عن القضية وليعلموا مما يجري في فلسطين من حرب يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة وما يتعرض له أهالي القطاع من قصف وقتل ودمار.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · ناشط شبابي يتحدث عن أهداف حملة إطفاء الأنوار وكيف يمكن لهذه الحملة أن تساهم في مساندة سكان قطاع غزة