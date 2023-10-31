ناشط شبابي: حملة إطفاء الأنوار توصل رسائل تضامنية لغزة

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- Amman Net) قال الناشط الشبابي في مخيم النصر علاء عوض إن حملة إطفاء الأنوار هي مبادرة من المخيم حيث أن المخيم في الأساس هو قضية فهو يحوي اللاجئين ومن إيمانهم بحق العودة فهذا يأتي في إطار دعم المخيمات المباشر إلى قطاع غزة وأهالي فلسطين كافة نسبة للأوضاع الحالية التي يشهدها القطاع. حيث أن الحملة ستقام من الساعة ال8 وحتى ال9 من مساء اليوم الثلاثاء.
ويقول في حديث لـ" راديو البلد" إن الحملة جاءت بهدف إيصال رسالة تضامنية مع أهالي قطاع غزة التي تشهد انقطاع كامل للكهرباء والماء.ورسالة توعوية للإطفال ليتعلموا عن القضية وليعلموا مما يجري في فلسطين من حرب يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة وما يتعرض له أهالي القطاع من قصف وقتل ودمار.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · ناشط شبابي يتحدث عن أهداف حملة إطفاء الأنوار وكيف يمكن لهذه الحملة أن تساهم في مساندة سكان قطاع غزة
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