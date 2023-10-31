تحليلات إسرائيلية: المرحلة المقبلة للحرب داخل مدينة غزة ستكون أصعب وأخطر

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-حذر محللون عسكريون اليوم، الثلاثاء، بعد أربعة أيام على بدء الاجتياح البري الإسرائيلي الواسع في قطاع غزة من أن المرحلة المقبلة من الحرب وتعميق توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع ستكون أصعب، ومن أنه يتوقع أن يتمكن مقاتلو حركة حماس من تحقيق "نجاحات تكتيكية"، وذلك في ظل نشوة إسرائيلية في أعقاب الدمار الهائل الذي ألحقته حتى الآن وبتحرير مجندة أسيرة في عملية عسكرية، أمس.

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، إلى أنه يريد من التحذيرات التي أوردها أن تكون "نوع من تنسيق التوقعات" حيال الحرب. وأضاف أن التحذير الأول هو أنه "إلى جانب نجاحات المرحلة الأولى في العمليات البرية، فإنه في هذا النوع من القتال ستكون هناك أيضا نجاحات تكتيكية مؤلمة للعدو، ولكن أخطاء وإخفاقات أيضا، ستجبي ثمنا بالأرواح".

ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة في أحياء مدينة غزة ستكون أكثر تعقيدا وخطورة من المرحلة الأولى، التي عبرت فيها ألوية الجيش الإسرائيلي بشكل جيد مناطق القرى والمدن الصغيرة في الطريق إلى مدينة غزة. وهنا ستبدأ قصة مختلفة كليا".

والتحذير الثاني وفقا لليف رام، يتعلق بأهداف الحرب. والهدفان اللذان حددهما المستوى السياسي "كبيران جدا، وهما القضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية وإعادة المخطوفين". ورأى أن "استمرارا ناجحا جدا للاجتياح البري في شمال القطاع وإنجازات ضد مركز أعصاب حماس في مدينة غزة لا يضمن تحقيق كلا الهدفين، اللذين يسعون في إسرائيل إلى الربط بينهما. ولكن من الجائز أيضا أن يكون الوضع معاكسا، بحيث يعرقل هدف واحد الهدف الآخر".



