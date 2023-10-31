Tuesday, 31 October 2023 05:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد الخراز إلى مثواه الأخير في نابلس

10/31/2023 8:11:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد
الطفل محمد عبد القادر الخراز (14 عاما)، إلى مثواه الأخير في نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة الفعاليات المختلفة في محافظة نابلس، باتجاه منطقة الدوار، ومن ثم إلى الجامع الكبير لأداء الصلاة عليه، ومن ثم إلى المقبرة الشرقية، لمواراته الثرى.

وقد استشهد الطفل الخراز متأثرا بجروحه، التي أصيب فيها يوم أمس الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب نابلس.

MENAFN31102023000205011050ID1107345462

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث