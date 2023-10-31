تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد الخراز إلى مثواه الأخير في نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN-شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيدالطفل محمد عبد القادر الخراز (14 عاما)، إلى مثواه الأخير في نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة الفعاليات المختلفة في محافظة نابلس، باتجاه منطقة الدوار، ومن ثم إلى الجامع الكبير لأداء الصلاة عليه، ومن ثم إلى المقبرة الشرقية، لمواراته الثرى.

وقد استشهد الطفل الخراز متأثرا بجروحه، التي أصيب فيها يوم أمس الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب نابلس.