الجامعة العربية تسلم ردها المكتوب لمحكمة العدل الدولية بشأن إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN-سلمت جامعة الدول العربية، ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي وفقاً للتوقيتات التي حددتها المحكمة، في القضية التي تنظرها بشأن إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والآثار القانونية الناشئة عن إستمراره لإصدار رأيها الاستشاري بشأنها.

وقال قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في بيانه، اليوم الثلاثاء، إن الأمانة العامة سلّمت مُرافعتها المكتوبة في شهر تموز/يوليو الماضي وفقاً للإجراءات المتبّعة في هذا الصدد، والتي قامت بإعدادها بمعرفة خبراء قانونيين على أعلى مستوى ومُـتابعة مُباشرة من الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وأضاف البيان، إن الأدلّة والحيثيات تضمنت ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وأرضه ومُقدّراته جراء الإحتلال الإسرائيلي المُتواصل والمُستمر وتطبيق نظام الفصل العنصري وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد قطاع فلسطين أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم جامعة الدول العربية المُستمر للموقف الفلسطيني وتنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مُختلف مستوياته في دعم الجهود والمساعي لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومُحاسبة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية.

يذكر أن المحكمة قررت عقد جلسات الإستماع في القضية بدءاً من يوم 19/2/2024