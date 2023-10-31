«شعاع كابيتال»: 93% من حملة السندات يوافقون على تمديد الاستحقاق إلى مارس 2024

أعلنت شركة شعاع كابيتال عن بدء المرحلة التالية من خطتها لتحسين رأس المال وطرح حقوق أولوية الاكتتاب لزيادة رأس المال، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

وخلال اجتماع حملة السندات، حصلت شعاع كابيتال على موافقة 93% من حملة السندات المستحقة البالغة قيمتها 150 مليون دولار أمريكي التي تم إصدارها من قبل شركة ذات غرض خاص تابعة للمجموعة («حملة السندات») من أجل تمديد تاريخ الاستحقاق من 31 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2024؛ في خطوة أولى نحو تطوير الإطار الزمني اللازم لتنفيذ خطة تحسين رأس مال الشركة، التي تم الإعلان عنها سابقاً.

وكانت شعاع كابيتال قد أعلنت في 9 أكتوبر 2023 عن حصولها على موافقة مجلس الإدارة لتحسين رأس المال من خلال خفض ومن ثم زيادة رأس المال المصدر. وتعتزم الشركة توظيف خطة تحسين رأس المال لدعم النمو من خلال تعزيز استدامة الربحية، تخفيض الديون واستعادة قوة الميزانية العمومية، وتعزيز أداء الشركة بما يسمح لها بتوزيع أرباح مستقبلية على المساهمين، وتمكين المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد من المشاركة في مسيرة نمو شعاع، مع زيادة نسبة التداول الحر لأسهم شعاع وبالتالي زيادة السيولة.

وعززت شعاع خلال الأشهر الاثني عشر الماضية أنشطة قطاعاتها التشغيلية الرئيسية من خلال استقطاب نخبة من الكفاءات المتخصصة وفوزها بالعديد من التفويضات الجديدة. وتهدف خطة تحسين رأس المال إلى تأسيس منصة تنموية تدعم تطلعات الشركة نحو الاستفادة من الفرص الواعدة التي تحفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة عموماً، بالتزامن مع توظيف خبراتها وكوادرها لتزويد أفضل الخدمات للعملاء.

وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بطرح الشركة لحقوق أولوية الاكتتاب خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين الذي سيتم عقده في الوقت المناسب.

يذكر أن شعاع قد اختارت شركة «هوليهان لوكي» لتقديم الاستشارات فيما يتعلق بتنظيم وتحديد حجم وتسعير عملية إعادة هيكلة رأس المال، وتم اختيار شركة «بيكر بوتس» لتكون مستشاراً قانونياً.