نقابة عمال صناعة السيارات في أمريكا تنهي إضرابها بزيادة 25% في الأجور

أعلنت نقابة عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة «يونايتد أوتو ووركرز» إنهاء الإضرابات العمالية في مصانع «جنرال موتورز»، بعد موافقة الأخيرة على زيادة الأجور بنسبة 25%.

وأعلن شوان فاين رئيس النقابة إنهاء الإضراب في رسالة مصورة بالفيديو على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أو تويتر سابقاً، وقال فاين «للمرة الثالثة يشرفني إعلان تحقيقنا نصراً آخر في إضرابنا»

كانت النقابة العمالية تطالب في البداية بزيادة الأجور بنسبة 40%، على أساس أن دخول كبار المسؤولين في الشركة زادت بهذه النسبة.

وقبل بدء الإضرابات والمفاوضات كانت شركات السيارات الكبرى مستعدة لزيادة الأجور بنسبة 20% على مدى 4 سنوات ونصف، وشددت على أنه لا يمكن زيادة نسبة الزيادة من الناحية الاقتصادية.

وتوصلت شركة «جنرال موتورز» الأمريكية لصناعة السيارات إلى اتفاق عقد مبدئي مع نقابة العمال، من أجل إنهاء إضراب مستمر منذ 6 أسابيع، وتسبب في عرقلة إنتاج الشركة وخسارة الصناعة مليارات الدولارات.

وتشبه شروط الاتفاق بدرجة كبيرة شروط الاتفاقين، اللذين أبرمتهما شركتا «فورد موتورز وستيلانتس»، ومن بينها 25% زيادة في أجر العمل بالساعة، بالإضافة إلى بدلات تكلفة المعيشة على مدى مدة العقد، الذي يستمر أربعة أعوام، وفقاً للمصادر.

وفي حين أن الشروط الاقتصادية مشابهة للشروط، التي توصل إليها منافسا جنرال موتورز لم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك اختلافات في الشروط، التي تشمل المزايا التي تقدم للمتقاعدين، ولا يزال يتعين أن يوافق العاملون في جنرال موتورز وعددهم 46 ألف عامل على الاتفاق.