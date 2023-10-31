ارتفاع مبيعات «ستيلانتس» 7٪ في الربع الثالث وخسارة 3 مليارات يورو بسبب الإضرابات

أعلنت مجموعة «ستيلانتس»، الأمريكية الأوروبية العملاقة لصناعة السيارات، والتي تشمل علاماتها التجارية فيات وجيب وبيجو وأوبل، عن زيادة بنسبة 7٪ على أساس سنوي في إيرادات الربع الثالث بلغت 45.1 مليار يورو (47.9 مليار دولار).

وقالت مجموعة صناعة السيارات التي تتخذ من أمستردام مقراً لها اليوم الثلاثاء، إن عدد السيارات التي تم تسليمها كان أعلى بنسبة 11٪ عن العام الماضي حيث بلغ 1.43 مليون سيارة.

وقالت المجموعة إنه بالنسبة للعام الحالي وحتى الآن، ارتفعت العائدات بنسبة 10٪ عن العام المنصرم لتصل إلى 143.5 مليار يورو.

وفي أوروبا، عززت سيارات أوبل أسترا الجديدة وفيات التجارية وزيادة الطلب على السيارات الكهربائية، أنشطة المجموعة.

من ناحية أخرى، كلفت الإضرابات الأخيرة التي أثرت على عمليات الشركة في أمريكا الشمالية، المجموعة نحو 3 مليارات يورو من صافي المبيعات مقارنة بالإنتاج المقرر.