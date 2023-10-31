تنبيه من سوق أبوظبي العالمي للشركات بخصوص التعبير عن حالتها

تنبه سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي (يُشار إليهما مجتمعين باسم «السلطات المعنية») جميع الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، لضمان التواصل المناسب، والاستخدام الدقيق للمصطلحات عند الترويج لحالاتها كونها شركات منظمة ومرخصة في سوق أبوظبي العالمي.

وقد لاحظت «السلطات المعنية» أن شركات في سوق أبوظبي العالمي تروج على أنها تقدم خدمات أو منتجات «تخضع لأنظمة سوق أبوظبي العالمي» دون السياق المناسب، وقد يكون هذا مضللاً للجمهور بشأن طبيعة ومدى التنظيم،الذي تمارسه «السلطات المعنية» على أنشطة الشركات في سوق أبوظبي العالمي.

ويتعين على أي شركة ترغب في تأسيس عملياتها في سوق أبوظبي العالمي التقدم بطلب للتسجيل والترخيص التجاري لدى سلطة التسجيل بموجب الأنظمة التجارية المعمول بها، وننوه في حال رغبت بعض الشركات مزاولة أنشطة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، يتعين عليها الحصول على تصريح لتقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية بموجب أنظمة الخدمات المالية المعمول بها، بالإضافة إلى التسجيل والترخيص التجاري لدى سلطة التسجيل، وبالتالي فإن أي شركة في سوق أبوظبي العالمي حاصلة على تصريح تقديم خدمات مالية («شركة خدمات مالية») تخضع لكل من أنظمة الخدمات المالية والأنظمة التجارية، على عكس شركات الخدمات غير المالية، التي تخضع فقط للأنظمة التجارية.

ويتضمن تنظيم الخدمات المالية والتنظيم التجاري أنواعاً مختلفة من الأطر التنظيمية، التي تحكم الجوانب المختلفة لأنشطة الشركات، وبشكل عام فإن الإشارة إلى شركة أو نشاط خاضع للتنظيم في القطاع المالي تعني أنها شركة تخضع لمجموعة من الأنظمة والقواعد والرقابة المصممة، لضمان ممارسات عادلة وشفافة، وحماية المستثمرين، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز النزاهة وكفاءة النظم المالية.

ويتبع الإشراف المستمر من سلطة تنظيم الخدمات المالية على شركات الخدمات المالية منهجية، تتوافق مع أفضل الممارسات والمبادئ التي وضعتها الهيئات التنظيمية الدولية المعنية بوضع المعايير، ويشمل ذلك المراجعات الدورية وعمليات التفتيش الميدانية، للتأكد من تطبيق هذه الشركات لمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يتوافق مع الأنظمة والقواعد الموضوعة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، ولذلك فإن شركات الخدمات غير المالية، التي تدعي أنها تخضع للتنظيم في سوق أبوظبي العالمي، دون السياق المناسب، قد تضلل الجمهور وتدفعه نحو الاعتقاد بأنها تخضع للإشراف بالدرجة نفسها التي تخضع لها شركات الخدمات المالية.

ونود تذكير جميع الشركات في سوق أبوظبي العالمي بضرورة توفير معلومات واضحة ودقيقة ومناسبة عند التعبير عن وضعها التنظيمي في أي أعمال ترويجية أو أنشطة تجارية أو غيرها من أعمال التواصل، وفي هذا الصدد تشمل العبارات المناسبة، التي يمكن أن تستخدمها الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، ما يلي:





لشركات الخدمات المالية

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شركة «أ» يتم تنظيمها من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

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شركة «ب» تحمل تصريح تقديم خدمات مالية في سوق أبوظبي العالمي.

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شركة «ج» مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

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شركة «د» مصرّح لها من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.





لشركات الخدمات غير المالية

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الشركات «أ» مسجلة لدى سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

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الشركات «ب» تحوز على رخصة تجارية صادرة عن سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.

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الشركات «ج» حصلت على ترخيص تجاري من سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي.





يجب على الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي تجنب استخدام عبارات غير دقيقة من المحتمل أن تكون مضللة مثل:

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الشركة «أ» خاضعة لأنظمة سوق أبوظبي العالمي.

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الشركة «ب» هي شركة منظمة في سوق أبوظبي العالمي.

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الشركة «ج» هي شركة صالحة للخضوع لأنظمة سوق أبوظبي العالمي.





تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الموافقة المبدئية الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى الشركات المتقدمة بطلب مزاولة أنشطة الخدمات المالية، لا تعتبر تصريحاً لمزاولة الخدمات المالية. الشركات المتقدمة بطلب، لا تعد شركات للخدمات المالية، ويجب ألا تدعي أنها خاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية قبل أن يتم منحها تصريح الخدمات المالية.





تنصح «السلطات المعنية» أفراد الجمهور والمستثمرين المحتملين بالتحقق من أوضاع الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي عن طريق التحقق من السجلات العامة لسوق أبوظبي العالمي، عبر موقعها على الإنترنت:

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السجل العام لسلطة تنظيم الخدمات المالية – قائمة بشركات الخدمات المالية الخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية والأنشطة الخاضعة للتنظيم والمصرح لها بتقديمها.

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السجل العام لسلطة التسجيل – قائمة بجميع الشخصيات الاعتبارية المسجلة في سوق أبوظبي العالمي والأنشطة المرخص لهم بمزاولتها من قبل سلطة التسجيل.

يجب على أفراد الجمهور والمستثمرين المحتملين توخي الحذر دائماً عندما يتم الاتصال بهم من قبل ممثلين لأي شركة تزعم أنها ستقوم بالتسجيل لدى السلطات المعنية أو ستحصل على ترخيص منها لممارسة الأعمال في سوق أبوظبي العالمي أو منه، وقبل التعامل مع مثل هذه الشركات يجب على الجمهور والمستثمرين المحتملين دائماً ممارسة العناية الواجبة، بما في ذلك التأكد من الوضع الحالي للشركة ونطاق ترخيصها، من خلال التحقق من السجلات العامة لسوق أبوظبي العالمي.