تراخيص تنجز 14 ألف معاملة خلال الربع الثالث بنمو 19%

أنجزت دائرة التخطيط والتطوير“تراخيص”، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، نحو 14 ألف معاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري في مناطق التطوير الخاصة التي تشرف عليها المؤسسة، بنمو 19% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

وأفاد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لـدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، بأن الدائرة تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في معدلات النمو التجاري وتعزيز دورها الداعم للاستثمار في عدد المعاملات التي تُنجزها والخدمات التي تُقدمها كل عام، في مناطق التطوير الخاصة التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تماشياً مع رؤية إمارة دبي وإستراتيجياتها الاقتصادية، من خلال تطوير البيئة الاستثمارية لتشجيع الشركات على التوسع والنمو، وهذا ما أكدته نتائج تقارير الربع الثالث الخاصة بإدارة الترخيص.

وذكر الرئيس التنفيذي لدائرة "تراخيص" أن المدينة العالمية تحتل المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على أعلى معاملات الرخص المحلية بواقع 134 رخصة مقارنة بالعام الماضي، تليها في المرتبة الثانية قرية جميرا الدائرية ومن ثم نخلة جميرا في المرتبة الثالثة.

وأشار الدكتور حمد رحمة الفلاسي، مدير إدارة الترخيص في دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، إلى جهود إدارة الترخيص في جعل دبي وجهة عالمية مُفضَّلة للاستثمار من خلال ترسيخ ثقافة التميز في الأداء، وتسهيل الخدمات بهدف ضمان سعادة ورضا المتعاملين والذي من شأنه جذب مزيد من الشراكات الإستراتيجية التي تُسهم في تعزيز نمو الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الدائرة.

ولفت إلى زيادة ملحوظة في حجم المعاملات التي تم إتمامها في مجال الترخيص التجاري خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023 والتي وصلت إلى 13695 معاملة تجارية، حيث وصلت نسبة الإقبال على معاملات المناطق الحرة إلى أكثر من 900 معاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري كما تم حجز 200 اسم تجاري، وإصدار 138 موافقة مبدئية وإصدار 145 رخصة بنسبة نمو بلغت %29.

ووفق البيان الصادر عن المؤسسة، فقد ارتفع معدل الطلب على خدمات الرخص المحلية التي تقدمها إدارة الترخيص بمعدل 17% لتصل إلى 3616 معاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تعديل 668 رخصة بنسبة نمو بلغت 102%، وحجز 612 اسمًا تجاريًا جديدًا بنسبة نمو بلغت %45.

أما على صعيد معاملات الخدمات الحكومية التي تقدمها إدارة الترخيص لمتعامليها فقد تم إنجاز أكثر من 5000 معاملة مرتبطة بإصدار بطاقة الصحة المهنية مقارنة في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 90%، وعدد 434 معاملة خاصة بإصدار منطقة منشأة.

وأثنى مدير إدارة الترخيص على الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسة في تسهيل المعاملات والخدمات بهدف مواكبة تطلعات رواد ومستثمري الأعمال في الإمارة وضمان تلبية احتياجاتهم لتصبح دبي الوجهة الأولى للعمل والاستثمار لرواد الأعمال من الأفراد والشركات.