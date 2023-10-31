هدف إسرائيل النهائي؟؟

كيف تعاملت إسرائيل مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الطارئ، الذي انعقد تحت الدعوة للاتحاد والسلم، عقب فشل مجلس الأمن الدولي 4 مرات في إصدار قرار متفق عليه بخصوص غزة!

بعد التصويت على القرار، وقبل مغادرة ممثلي الوفود القاعة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ببدء العمليات البرية لقطاع غزة.

واعتبر مندوب إسرائيل في الجمعية العامة القرار على أنه ((قرار مشين صدر ضد إسرائيل، واعتبر يوم صدوره ((يوماً أسود))، على حد وصفه.

صدر القرار الهادف إلى ((هدنة إنسانية فورية)) في قطاع غزة، بأغلبية ساحقة، حيث وافق على النص المقدم من الأردن باسم المجموعة العربية 120 دولة، وعارضه 14 من أصل 193 دولة، مع امتناع 45.

كان محور المشروع العربي المتوازن، هو الدعوة ((لهدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية))، بالإضافة إلى الدعوة ((للإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن من المدنيين)).

رفض المندوب السعودي التهجير القسري، وقال المندوب المصري ((الصمت لم يعد خياراً)).

بعدما تأكدت إسرائيل أن القرار سيصدر بأغلبية ساحقة ضدها، استغلت تصريح الرئيس بايدن، الذي قال فيه ((إنه لا خطوط حمر موضوعة ضد إسرائيل، في حقها في الدفاع عن النفس))!! وبناء عليه بدأت الحملة البرية.

تم عزل القطاع عن العالم: ((لا كهرباء، لا إنترنت، لا خطوط هاتف، لا مازوت)).

وأصبحت مشافي غزة هدفاً موصوفاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحت دعوى أن هذه المشافي تحتوي تحت أراضيها القواعد العسكرية لقيادة ((حماس))، وهو ما نفاه متحدث باسم ((حماس))، واعتبرها حجة لقصف المستشفيات.

دماء كثيرة، ومجازر إضافية منتظرة في الساعات المقبلة، سيقدم عليها جيش الاحتلال، تحت الحماية والغطاء السياسي الكامل من الرئيس بايدن، الذي يهدف للفوز بانتخابات الرئاسة الثانية، مدعوماً بالصوت الصهيوني، على دماء المدنيين العزل الفلسطينيين.

المأساة الكبرى، هي فقدان وجود أي أفق سياسي فوري، أو وجود تفاهم أمريكي إسرائيلي للإجابة عن السؤال الأعظم: بماذا سنفعل بغزة وسكانها وبالقضية الفلسطينية بعد التدمير الشامل لآلة ((حماس)) العسكرية؟.

لا عمل عسكرياً منذ بدء التاريخ حتى قيام الساعة، بلا هدف سياسي نهائي، وإلا تحول إلى مشروع قتل من أجل القتل.