شاتلز آند مور تُتوّج بجائزة أفضل بائع للتجزئة في قطاع الديكور لهذا العام

"شاتلز آند مور"، العلامة التجارية الرائدة في مجال قطع الأثاث والديكور وبيعها بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حازت على جائزة أفضل بائع تجزئة في قطاع الديكور" لهذا العام.



جاء الإعلان عن هذا التكريم المستحقّ بجدارة خلال حفل توزيع "جوائز الشرق الأوسط للتصميم" للعام 2023، والذي يشكل حدثاً مرموقاً يترقّبه العاملون في مجال التصميم والهندسة المعمارية في المنطقة، والذي أقيم في 26 أكتوبر الجاري في "منتجع سوفيتل دبي النخلة".

تشكل الجائزة التي فازت بها "شاتلز آند مور" شهادةً ساطعة على التزامها الثابت بمفاهيم التميّز والابتكار في مجال التصميم والديكور المنزلي، وتأتي بمثابة تقديرٍ للمساهمات الفعالة لهذه العلامة التجارية في الارتقاء بقطاع التصميم وبكل ما يتصل به من إبداع وابتكار، ويعكس مكانتها المتقدّمة كعلامةٍ تجارية رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي هذا الإنجاز الكبير الذي حقّقته "شاتلز آند مور" ليلاقي رؤيتها الطموحة في أن تكرّس ذاتها العلامة التجارية الأكثر شهرةً في قطاع الأثاث والديكور في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وفق ما يرى "أدريان شو"، الرئيس التنفيذي لشركة "شاتلز آند مور"، الذي يضيف: "يشرّفنا أن نحصل على لقب أفضل بائع للتجزئة للديكور لهذا العام، ويسعدنا حصولنا على هذا التكريم القيّم من "جوائز الشرق الأوسط للتصميم" للعام 2023. نحن ننظر إلى هذا الحدث ليس كتكريمٍ لنا أو مجرّد جائزة حصلنا عليها فحسب، بل نعتبره تتويجاً لمسيرتنا المتواصلة وتفانينا الراسخ في تقديم منتجاتٍ وخدمات استثنائية لعملائنا الكرام".



وأضاف شو: نعرب في "شاتلز آند مور" عن شكرنا العميق لجميع عملائنا المخلصين والداعمين لنا، وعن امتناننا لشركائنا الذين أبدوا ولا يزالون الدعم والرعاية والتشجيع المستمر لنا، وهو ما نعتبره جزءاً لا يتجزأ من هذا الإنجاز الذي تحقّق. نحن نستلهم من عملائنا في كل يوم القوّة والدعم والدافع المحفّز لنا على تخطي المعهود، ومواصلة التزامنا بابتكار مساحاتٍ تجمع بشكلٍ متناغم وغير مسبوق بين الجمال والإبداع والأداء العملاني؛ وتشكل هذه الجائزة شهادةً على أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق هدفنا في أن نكون العلامة التجارية الأكثر شهرةً في مجال الديكور وقطع الأثاث في المنطقة".



تشكل "جوائز التصميم في الشرق الأوسط" احتفاليةً سنويّة بأفضل الإبداعات في مجال التصميم والهندسة المعمارية في المنطقة، وتهدف إلى تكريم أبرز المهندسين المعماريين والمصمّمين والمشاريع والشركات العاملة في هذا القطاع؛ ويُعتبر فوز "شاتلز آند مور" عن فئة أفضل بائع للتجزئة للديكور لهذا العام دليلاً على تفاني هذه العلامة التجارية وسعيها الدؤوب لابتكار مساحات معيشة تتجاوز المألوف، وتنشر الإبداع في كل مكان.



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