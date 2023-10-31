في عام تحت إدارة إيلون ماسك .. قيمة «إكس» تنخفض لأقل من نصف سعر صفقة «تويتر»

هوت قيمة منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (X) المعروفة باسم «تويتر» سابقاً إلى أقل من النصف، بعدما اشتراها الملياردير إيلون ماسك مقابلها قبل عام.

وتقدر قيمة الشركة الآن بنحو 19 مليار دولار، وفقاً لوحدات الأسهم المقيدة الممنوحة للموظفين، أو ما يعادل 45 دولاراً للسهم، وفقاً لشخص على دراية بالأمر، بينما اشترى ماسك شركة «تويتر» قبل عام واحد فقط مقابل 44 مليار دولار.

ومنذ إتمام عملية الاستحواذ سرحت «تويتر» معظم الموظفين أو قبلت استقالتهم، كما غير إيلون ماسك اسم الشركة إلى «X»، وغير بعض قواعد المحتوى الخاصة بها، وخسر أكثر من نصف إيرادات إعلاناته، وكانت مجلة «فورتشن» أول من نشرت خبر انخفاض تقييم الشركة في وقت سابق نقلاً عن مذكرة داخلية.

وعانت الشركة مالياً تحت وطأة ملكية ماسك لها، ففي وقت الاستحواذ بلغت قيمة «تويتر» نحو 44 مليار دولار، وأُبرمت الصفقة باستخدام مزيج من الديون والأسهم، لكن عملية شراء «ماسك» حملت الشركة ديوناً إضافية بقيمة 13 مليار دولار، ومع مرور الوقت أدى اتخاذه لقرارات عشوائية وتطبيق الموقع قواعد متساهلة لسلامة المحتوى إلى إبعاد المعلنين، مما أسهم في انخفاض المبيعات بنسبة 60%، وتدين شركة «إكس» أيضاً بنحو 1.2 مليار دولار من مدفوعات الفائدة سنوياً على ديونها، وفقاً للتقديرات، التي نشرتها بلومبرغ في وقت سابق.

يخطط ماسك لتحويل «إكس» من الاعتماد على عوائد الإعلانات إلى نظام الاشتراكات المدفوعة، لكن حتى الآن أقنعت الشركة أقل من 1% من المستخدمين بالاشتراك في خدمتها الشهرية المميزة، وهو ما يعادل أقل من 120 مليون دولار سنوياً، وفقاً لتقديرات بلومبرغ.

وكشف ماسك عن رغبته في تحويل «إكس» إلى «تطبيق شامل»، بحيث يتمكن من تحقيق إيرادات من ميزات مثل التسوق والمدفوعات المالية، وأطلقت الشركة خدمة المكالمات الصوتية والمرئية في وقت سابق من هذا الشهر، ولديها نسخة تجريبية من خدمة الإعلان عن الوظائف، وتعتزم إطلاق وكالة إخبارية. وأخبر ماسك الموظفين أن «إكس» تخطط للتنافس مع موقع «يوتيوب» التابع لشركة «غوغل»، وموقع «لينكد إن» التابع لشركة «مايكروسوفت»، وموقع «بي أر نيوز واير» التابع لشركة «سيشن» (Cision).

كما طرحت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إكس» مجموعة من الأفكار حول المنتجات والخدمات الجديدة، التي تنوي «إكس» إطلاقها، بما في ذلك إطلاق إعلانات متعددة المستويات، وذلك على هامش اجتماعها مع ممثلي البنوك هذا الشهر، لتحديد ملامح الخطة المالية للشركة، وألمح ماسك سابقاً إلى رغبته في طرح «إكس» للاكتتاب العام، لكن الانخفاض الحاد في قيمة الشركة قد يعرقل هذه الخطوة.

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