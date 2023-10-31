مجلس الذهب العالمي: البنوك المركزية تحافظ على معدلات شراء تاريخية للذهب في الربع الثالث

كشف تقرير اتجاهات الطلب على الذهب للربع الثالث من العام الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن الدعم لهذه الأصول مستمر مع احتفاظ البنوك المركزية بوتيرة تاريخية، حيث بلغ الطلب ربع السنوي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة (OTC) 1,147 طناً، أي أعلى بنسبة 8% من متوسط الطلب، خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفقاً لسلسلة بيانات مجلس الذهب العالمي شهدت البنوك المركزية ثالث أقوى ربع سنوي من صافي الشراء، حيث وصل إلى 337 طناً، على الرغم من عدم تحطيم الرقم القياسي المسجل في الربع الثالث من عام 2022، إلا أن الطلب منذ بداية العام حتى الآن وصل إلى 800 طن، وهو رقم قياسي جديد لسلسلة بياناتنا، ومن المتوقع أن تستمر سلسلة الشراء القوية هذه من البنوك المركزية في مسارها لبقية العام، مما يشير إلى تحقيق إجمالي سنوي قوي مرة أخرى في عام 2023.

وبلغ الطلب على الاستثمار خلال الربع السنوي 157 طناً، بزيادة 56% مقارنة بالعام الماضي، ولكنه ضعيف مقارنة بمتوسط السنوات الخمس.

أدى انخفاض الطلب في أوروبا إلى انخفاض الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية في الربع الثالث من العام، على الرغم من أن الطلب بلغ 296 طناً، إلا أنه ارتفع مقارنة بالربع السابق من العام، ويفوق بشكل ملحوظ متوسط السنوات الخمس. شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب استمرار التدفقات الخارجية في الربع الثالث من العام، مدفوعة إلى حد كبير بشعور المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع، ومع ذلك أدت القوة المستمرة في الاستثمار خارج البورصة إلى وصول 120 طناً في الربع الثالث من العام، مدفوعاً جزئياً بالطلب على القيمة الصافية العالية في تركيا، وبعض بناء الأسهم في الأسواق الأخرى.

وظل الطلب على المجوهرات مرناً في مواجهة ارتفاع أسعار الذهب، ولكن كان هناك تراجع طفيف في شراء المجوهرات، حيث انخفض بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 516 طناً، وذلك بسبب ضغوط تكلفة المعيشة على المستهلكين في العديد من الأسواق حول العالم.

وارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 6% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، مع وصول إنتاج المناجم إلى مستوى قياسي، منذ بداية العام إلى 2,744 طناً، وقد ساعد ارتفاع سعر الذهب باستمرار في دعم إعادة التدوير إلى 289 طناً، أي أعلى بنسبة 8% على أساس سنوي.

وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: «لقد كان الطلب على الذهب مرناً طوال هذا العام، وكان أداؤه جيداً في مواجهة الرياح المعاكسة المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي، ويظهر تقريرنا أن الطلب على الذهب أصبح جيداً، خلال هذا الربع من العام، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس، وبالنظر إلى المستقبل، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات باستمرار عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية، فقد يتفاجأ الجميع بتصاعد الطلب على الذهب».

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