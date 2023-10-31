الشركات الإماراتية تتصدر أكبر 100 شركة ربحية في «قائمة فورتشن»

أعلنت فورتشن العربية اليوم عن إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية لعام 2023، والتي تضم أكبر 500 شركة في المنطقة من حيث الإيرادات السنوية. وحجزت الشركات الإماراتية أكبر عدد من الشركات في قائمة أكبر 100 شركة ربحية في القائمة، بـ 32 شركة، لتتفوق بذلك على باقي الدول إذ تلتها الشركات السعودية بـ 23 شركة ثم قطر بـ 14 شركة، ومصر بـ 12 شركة، ثم الكويت بـ 6 شركات والمغرب 4 والأردن وسلطنة عمان بـ 3 شركات لكل منهما، والبحرين بشركتين، ولبنان بشركة واحدة.

وبينت قائمة فورتشن 500 العربية أن دولة الإمارات احتضنت مقرات 87 من شركاتها، مشكّلة بذلك حوالي 17% من القائمة، ما جعلها تحل في المرتبة الثانية بعد السعودية التي بلغت إيراداتها 813.33 مليار دولار. وحققت الشركات الإماراتية إيرادات مجتمعة عام 2022 بقيمة 254.8 مليار دولار.

وضمّت قائمة فورتشن 500 العربية الشركات الخاصة والحكومية المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية، التي كشفت إيراداتها سواء بشكل رسمي أو عبر التواصل معها من قبل فريق فورتشن العربية.

وتصدرت الشركات الإماراتية قائمة فورتشن 500 من ناحية عدد الموظفين البالغ 681,390 موظفاً موزعين على 87 شركة، بعد السعودية من حيث العدد (153 شركة سعودية)، لكنها تفوقت عليها بعدد الموظفين إذ بلغ عدد موظفي شركات السعودية 548,625 موظفاً.

وبرزت القيادات النسوية الإماراتية بشكل واضح في شركات فورتشن 500، حيث حجزت ما نسبته 20% من نسبة القيادات النسوية في القائمة، كما جاءت بنفس النسبة القائدات المغربيات ثم السعوديات والكويتيات والتونسيات بـ 6.7% لكل منها.

وتصدرت قائمة الرئيسات التنفيذيات النساء التي تضم 15 قائدة ساهمن بتحقيق نتائج قوية لشركاتهن، الرئيسة التنفيذية لبنك أبوظبي الأول، الإماراتية هناء الرستماني، وحل البنك في المرتبة العشرين في قائمة الـ 500 إذ حقق إيرادات بلغت 11.23 مليار دولار في 2022 وأرباحاً صافية بلغت ـ3.65 مليارات دولار.

بشكل عام، بلغ عدد الرؤساء التنفيذيين الإماراتيين في شركات القائمة 38 رئيساً، لتأتي الإمارات في المرتبة الثالثة بعد مصر التي حلت في المرتبة الثانية بـ 64 رئيساً والسعودية بالمرتبة الأولى بـ 128 رئيساً.

من حيث صافي الأرباح ضمن قائمة فورتشن 500، جاءت الشركات الإماراتية في المرتبة الثالثة بـ 49.29 مليار دولار لتحجز ما نسبته 14.36% من مجموع أرباح الـ 500 شركة التي بلغت 343.23 مليار دولار. وقد جاءت مرتبة الإمارات بصافي الأرباح بعد قطر التي حققت شركاتها 54.35 مليار دولار، والسعودية التي تصدرت القائمة بـ 198.93 مليار دولار.

وكان من ضمن شركات فورتشن 500 العربية أكثر من 150 شركة تزيد إيراداتها عن مليار دولار على الأقل، منها 23 شركة خاصة غير مدرجة في البورصة.

وقال رئيس تحرير فورتشن العربية حمود المحمود: "تعتبر قائمة فورتشن 500 منذ صدورها من قبل مجلة فورتشن العالمية قبل نحو سبعة عقود تصنيفاً معروفاً للشركات العالمية، حيث يعرف تصنيف الشركة بأنها من شركات "فورتشن 500" ويعطيها تصنيفاً تترتب عليه مواصفات تعني الكثير للمساهمين والمستثمرين والمحللين وتكسب الشركات التي تدخل هذا التصنيف فرصاً كبيرة".

وأضاف: "تأتي فورتشن 500 في وقت يزداد فيه اهتمام الشركات والأسواق بالإدراج في الأسواق المالية واتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة. ووجود منصة تقدم البيانات المعتمدة للشركات في المنطقة من خلال عدة مؤشرات بات ضرورياً اليوم لمتخذي القرارات الاقتصادية، وهو ما ستقدمه فورتشن 500".



وحول إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة فورتشن ميديا، آلان موراي: "فورتشن تُعَدّ المعيار الذهبي العالمي لقياس نجاح الأعمال. إن إطلاق قائمة فورتشن 500 العربية يُظهر أنّ العالم العربي قد احتل موقعاً مركزياً في عالم الأعمال"، وأضاف: "إذا كنت تود العمل مع المنطقة، فهذه هي الشركات التي يجب أن تركز عليها. ونبارك لشركائنا في مجرة على إطلاق هذه القائمة المهمة وجعلها حقيقة".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز