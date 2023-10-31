«دبي للسلع المتعددة» يحتضن 45% من أصل 1500 شركة أمريكية تعمل في الإمارات

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة" في الولايات المتحدة، حيث استضاف فعاليتين في ميامي ونيويورك ضمن جهوده لاستقطاب المزيد من الشركات الأمريكية إلى دبي ودعم نمو التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.



توفر دبي ومركز دبي للسلع المتعددة وجهة مثالية للشركات الأمريكية التي تتطلع لتوسيع نطاق عملياتها دولياً والاستفادة من فرص الوصول إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم انطلاقاً من المركز الذي يضم اليوم ما يقرب من 45٪ من أصل حوالي 1500 شركة أمريكية عاملة في الدولة.



وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "لطالما كانت دبي عموماً ومركز دبي للسلع المتعددة وجهة مفضلة للتجارة والأعمال بالنسبة للشركات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سواء في مجالات تجارة السلع المادية أو التكنولوجيا عالية القيمة مثل تقنيات التشفير والويب 3. وينعكس هذا التنوع في تركيبة الشركات الأمريكية المسجلة لدينا حيث يحتضن المركز اليوم 669 شركة أمريكية، أي حوالي نصف الشركات الأمريكية العاملة في الدولة، منها شركات عملاقة متعددة الجنسيات وعلامات تجارية معروفة مثل أمريكان إكسبريس وبلكين وكارجيل. وتواصل الشركات الأمريكية اختيار مركز دبي للسلع المتعددة كوجهة مفضلة لتأسيس أعمالها ومن أحدث الأمثلة انضمام سولانا إلى مركز كريبتو التابع للمركز كشريك داعم للنمو، والمعهد الأمريكي للأحجار الكريمة كواحد من أوائل المستأجرين التجاريين الذين انتقلوا إلى برج أبتاون تاور. سعيدٌ جداً بالعودة إلى الولايات المتحدة لتعزيز أواصر علاقاتنا التجارية مع الأمريكتين وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى دبي".

أقيمت فعاليتا الجولة الترويجية "وُجد من أجل التجارة" في الولايات المتحدة بالشراكة مع كل من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن العاصمة، وغرفة التجارة الأمريكية، وغرفة تجارة ميامي الكبرى، وغرفة تجارة نيويورك الكبرى. وتعرف الحضور خلال الفعاليتين على الجاذبية التجارية لدبي وما توفره المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة من مقومات فريدة لتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.



يلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً مهما في تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، ويحتضن حالياً 669 شركة أمريكية، بما في ذلك شركات كبرى متعددة الجنسيات وعلامات تجارية عالمية معروفة، تتخذ من المنطقة الحرة للمركز مقراً لممارسة أعمالها التجارية مع أسواقها المستهدفة في جميع أنحاء العالم.



جاءت الحملة الترويجية في الولايات المتحدة كجزء من حملة ترويجية أوسع جابت مدناً رئيسية في الأمريكتين. فخلال الأسبوع الماضي، زار مركز دبي للسلع المتعددة سوقين رئيسيتين في كولومبيا، بوغوتا وريسارالدا، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وكولومبيا في مجالات تجارة الطاقة والزمرد والقهوة.

وتلعب سلسلة الجولات الترويجية "وُجد من أجل التجارة" التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً مهماً في الترويج لدبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يساهم المركز بنسبة 11٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي. وخلال العام 2022، استقطب مركز دبي للسلع المتعددة رقما قياسيا بلغ 3,049 شركة جديدة انضمت إلى منطقته الحرة، و1,456 شركة جديدة انضمت إليه في النصف الأول من عام 2023، ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه 23,000 شركة منها شركاتٍ كبرى متعددة الجنسيات وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم ومشاريع لرواد أعمال مستقلين.

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