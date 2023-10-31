429.67 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 9 أشهر بارتفاع 36.7%

حققت التصرفات العقارية في إمارة دبي نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 36.7% من حيث القيمة و33.8% من حيث عدد التصرفات مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وذلك وفق البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي أظهرت أن التصرفات العقارية في الإمارة وصلت إلى 116.116 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 429.67 مليار درهم، في مؤشر لاستدامة النمو والمرونة الكبيرة في السوق العقاري للإمارة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمكانة العالمية لدبي وبنيتها التحتية المتطورة التي باتت تشكل ركيزة مهمة لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على المستويات كافة.

وشهدت الاستثمارات العقارية خلال الفترة المذكورة نمواً مطرداً بعد تسجيل 109.186 استثماراً عقارياً بقيمة 278.7 مليار درهم يمتلكها 81.669 مستثمراً، بنمو بلغ 50.3% من حيث القيمة و33.3% من حيث عدد الاستثمارات و37.4% من حيث عدد المستثمرين، الأمر الذي يؤكد جهود أراضي دبي ورؤيتها الاستراتيجية ومساعيها إلى تعزيز الريادة العالمية في الاستثمار العقاري من خلال تقديم خدمات عقارية استباقية وتشريعات وبيانات متكاملة وترسيخ شراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة تسهم في استقطاب الاستثمارات العقارية بشكل واسع.





دبي في صدارة المدن الاقتصادية العالمية

وأكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهمية النتائج الإيجابية المستدامة التي يحققها القطاع العقاري في دبي، ودورها في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، وفقاً لأجندة اقتصادية طموحة واستباقية تعزز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات العالمية.

وقال بن مجرن: «القطاع العقاري لا يسهم فقط اليوم في ترسيخ مكانة دبي على أنها وجهة عقارية مثالية ورائدة، بل يتخطى ذلك ليشكل دافعاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وإحداث نقلات نوعية في التنمية المستدامة والشاملة التي تستهدف جعل الإمارة عاصمة اقتصادية عالمية».

وأضاف: «تتبنى دبي توجهات طموحة للغاية وتقنيات ابتكار وتكنولوجيا متقدمة في عالم العقارات، ما أدى إلى تعزيز الشفافية والثقة بين أوساط مختلف المستثمرين المحليين والعالميين، الذين باتوا يجدون في دبي وجهتهم الأمثل التي توفر لهم بيئة حياتية عالية الجودة وخدمات متنوعة في غاية السهولة. ونؤكد التزامنا الراسخ تجاه تحقيق المزيد من التميز في قطاع العقارات لتظل الإمارة نموذجاً يحتذى للمدن العصرية المتطورة».





المرأة

وشكلت استثمارات المرأة 32.557 استثماراً من مجمل الاستثمارات بقيمة 62.38 مليار درهم تمتلكها 27.120 سيدة، بنمو 36.1% من حيث عدد الاستثمارات و53.8% من حيث القيمة و38.2% من ناحية عدد المستثمرات مقارنة بالفترة نفسها من 2022.





أعلى مناطق التصرفات



وفيما يتعلق بأعلى عشر مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية في سوق دبي خلال الفترة نفسها، تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة بعدد تصرفات (10.351) تصرفاً، تليها مناطق: مرسى دبي (9.071) تصرفاً، والخليج التجاري (7.414) تصرفاً، ووادي الصفا 5 (5.602) تصرف، والمركاض (5.538) تصرفاً، والثنية الخامسة (5.437) تصرفاً، وبرج خليفة (5.220) تصرفاً، والخيران الأولى (4.567) تصرفاً، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (4.195) تصرفاً، وجبل علي الأولى (3.737) تصرفاً.

واستحوذت منطقة مرسى دبي على صدارة أعلى عشر مناطق من حيث قيمة التصرفات العقارية بإجمالي تصرفات بلغت قيمتها (36.7 مليار درهم)، تلتها مناطق: نخلة جميرا (28.51 ملياراً)، وجبل علي الصناعية الأولى (27.93 ملياراً)، ووادي الصفا 3 (25.33 ملياراً)، والخليج التجاري (20.08 ملياراً)، وبرج خليفة (17.86 ملياراً)، والمركاض (14.53 ملياراً)، والخيران الأولى (13.81 ملياراً)، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (13.6 ملياراً)، وجبل علي الأولى (12.91 ملياراً).





الرهون

أما من حيث أعلى عشر مناطق من حيث عدد الرهونات العقارية، فقد جاءت مرسى دبي في الصدارة بعدد (1.186) رهناً عقارياً، تليها كل من الثنية الخامسة (879) رهناً، والبرشاء جنوب الرابعة (879) رهناً، وبرج خليفة (874) رهناً، وجبل علي الأولى (789) رهناً، ومنطقة العوير الأولى (743) رهناً، وحدائق الشيخ محمد بن راشد (665) رهناً، والخليج التجاري (652) رهناً، ووادي الصفا 5 (629) رهناً، ونخلة جميرا (526) رهناً.

وتصدرت منطقة جبل علي الصناعية الأولى القائمة من حيث قيمة الرهونات العقارية بـ (27.78 مليار درهم)، وتلتها مناطق: وادي الصفا 3 (14.97 ملياراً)، وجبل علي الأولى (6.96 مليارات)، ونخلة جميرا (6.19 مليارات)، ومرسى دبي (5.02 مليارات)، والخليج التجاري (4.11 مليارات)، والمركاض (3.45 مليارات)، والخيران (3.04 مليارات)، والبرشاء جنوب الرابعة (2.41 مليار) وبرج خليفة (2.24 مليار).

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