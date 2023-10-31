محمد بن راشد: نرى في طلابنا العرب مستقبلاً أجمل لأمتنا العربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بأبناء الوطن العربي الذين اجتمعوا اليوم في دبي في نهائيات تحدي القراءة العربي.
وقال سموه
عبر
حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: فخور بأبناء الوطن العربي الذين اجتمعوا اليوم في دبي في نهائيات تحدي القراءة العربي الذي شارك فيه أكثر من 24 مليون طالب من 188 ألف مدرسة في 46 دولة... تدافع الطلاب العرب نحو القراءة بهذه الأعداد هو تدافع نحو المعرفة.. وتدافع نحو المجد.. نرى فيهم الخير .. ونرى فيهم مستقبلاً أجمل لأمتنا العربية بإذن الله.
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