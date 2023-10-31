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محمد بن راشد: نرى في طلابنا العرب مستقبلاً أجمل لأمتنا العربية

10/31/2023 7:16:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بأبناء الوطن العربي الذين اجتمعوا اليوم في دبي في نهائيات تحدي القراءة العربي.

وقال سموه
عبر
حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: فخور بأبناء الوطن العربي الذين اجتمعوا اليوم في دبي في نهائيات تحدي القراءة العربي الذي شارك فيه أكثر من 24 مليون طالب من 188 ألف مدرسة في 46 دولة... تدافع الطلاب العرب نحو القراءة بهذه الأعداد هو تدافع نحو المعرفة.. وتدافع نحو المجد.. نرى فيهم الخير .. ونرى فيهم مستقبلاً أجمل لأمتنا العربية بإذن الله.


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