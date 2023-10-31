رئيس الدولة يوجِّه بإعادة تسمية مطار أبوظبي الدولي ليصبح مطار زايد الدولي

رئيس الدولة يوجِّه بإعادة تسمية مطار أبوظبي الدولي ليصبح مطار زايد الدولي
التاريخ
10/31/2023 7:16:22 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
بإعادة تسمية "مطار أبوظبي الدولي" ليصبح "مطار زايد الدولي".
على أن يبدأ تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد تزامناً مع حفل الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد "مبنى المسافرين A" الذي يُقام في 9 فبراير 2024.
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