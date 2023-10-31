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رئيس الدولة يوجِّه بإعادة تسمية مطار أبوظبي الدولي ليصبح مطار زايد الدولي

10/31/2023 7:16:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
بإعادة تسمية "مطار أبوظبي الدولي" ليصبح "مطار زايد الدولي".
على أن يبدأ تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد تزامناً مع حفل الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد "مبنى المسافرين A" الذي يُقام في 9 فبراير 2024.

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