قوات الاحتلال تغلق بوابة دير شرف غرب نابلس
التاريخ
10/31/2023 7:06:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابة دير شرف، ومدخل البلدة الغربي.
وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة والدوار الرئيس على مدخل البلدة الغربي الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم، ومنعت المركبات من الخروج.
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