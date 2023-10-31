عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وممتلكات، في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الإسعاف انتشلت عددا من الشهداء، ونقلت عشرات الجرحى إلى المستشفى، بعد الاستهداف من قبل طائرات الاحتلال لأحد المنازل يوم أمس في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ولا زال آخرون تحت الأنقاض.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين مأهولين على رؤوس ساكنيهما في مدنية رفح جنوب القطاع، يعودان لعائلتي حجازي والزهار، دون سابق انذار، ما أوقع عشرات الشهداء، والجرحى، وآخرون لا زالوا تحت الأنقاض.

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا ملاصقا لمنازل المواطنين في مفترق حميد غرب غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال المركز الثقافي الأرثوذكسي بحي الرمال الجنوبي غرب مدينة غزة، بصاروخين، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار بمدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس، والمنازل المجاورة، ومركز تجاري وأحد المخابز في محيط المكان.

كما دمرت الطائرات الحربية مسجد الفلاح وعيادة الفلاح الطبية التابع لوزارة الصحة القريب من المركز، الذي تم اخلاؤه من النازحين بعد التهديد المتواصل بقصفه.

واستشهد 6 مواطنين على الأقل وعدد من الجرحى، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا يعوّد لعائلة جحا في شارع البرهام جوار مسجد الامام الشافعي بحي الزيتون بمدنية غزة.

وانتشلت طواقم الاسعاف جثامين 6 شهداء من عائلة دغمش، من تحت أنقاض منزلهم الذي قصف من قبل طائرات الاحتلال في حي الصبرة بمدينة غزة يوم أمس.

وأعلنت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية، عن ارتقاء 8300 شهيد في قطاع غزة، فيما جرح أكثر من 21 ألف مواطن.