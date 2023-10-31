عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وممتلكات، في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الإسعاف انتشلت عددا من الشهداء، ونقلت عشرات الجرحى إلى المستشفى، بعد الاستهداف من قبل طائرات الاحتلال لأحد المنازل يوم أمس في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ولا زال آخرون تحت الأنقاض.
كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين مأهولين على رؤوس ساكنيهما في مدنية رفح جنوب القطاع، يعودان لعائلتي حجازي والزهار، دون سابق انذار، ما أوقع عشرات الشهداء، والجرحى، وآخرون لا زالوا تحت الأنقاض.
واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مسجدا ملاصقا لمنازل المواطنين في مفترق حميد غرب غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال المركز الثقافي الأرثوذكسي بحي الرمال الجنوبي غرب مدينة غزة، بصاروخين، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار بمدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس، والمنازل المجاورة، ومركز تجاري وأحد المخابز في محيط المكان.
كما دمرت الطائرات الحربية مسجد الفلاح وعيادة الفلاح الطبية التابع لوزارة الصحة القريب من المركز، الذي تم اخلاؤه من النازحين بعد التهديد المتواصل بقصفه.
واستشهد 6 مواطنين على الأقل وعدد من الجرحى، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا يعوّد لعائلة جحا في شارع البرهام جوار مسجد الامام الشافعي بحي الزيتون بمدنية غزة.
وانتشلت طواقم الاسعاف جثامين 6 شهداء من عائلة دغمش، من تحت أنقاض منزلهم الذي قصف من قبل طائرات الاحتلال في حي الصبرة بمدينة غزة يوم أمس.
وأعلنت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية، عن ارتقاء 8300 شهيد في قطاع غزة، فيما جرح أكثر من 21 ألف مواطن.
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