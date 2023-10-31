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كتائب القسام: أجهزنا على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى في بيت حانون

10/31/2023 7:06:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن مجاهدو القسام يُجهِزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة.


وأضافت أنها استهدفت دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها.


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