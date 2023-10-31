إزالة اعتداءات على مصادر للمياه في منطقة أبو هابيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن اعتداءات على قناة الملك عبدالله في منطقة أبو هابيل تمثلت بإزالة خراطيم "عدد ٢٥" بأقطار وأطوال مختلفة تقوم بسحب المياه من القناة بطريقة غير مشروعة لري قطع أراضي.
ويأتي ذلك، استمرارا لتنفيذ برامج وأعمال سلطة وادي الأردن لتقليل الفاقد المائي والحد من استخدامات مياه القناة بطرق غير مشروعة.
وأكدت سلطة وادي الأردن، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.
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