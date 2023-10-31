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إزالة اعتداءات على مصادر للمياه في منطقة أبو هابيل

10/31/2023 7:06:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن اعتداءات على قناة الملك عبدالله في منطقة أبو هابيل تمثلت بإزالة خراطيم "عدد ٢٥" بأقطار وأطوال مختلفة تقوم بسحب المياه من القناة بطريقة غير مشروعة لري قطع أراضي.


ويأتي ذلك، استمرارا لتنفيذ برامج وأعمال سلطة وادي الأردن لتقليل الفاقد المائي والحد من استخدامات مياه القناة بطرق غير مشروعة.
وأكدت سلطة وادي الأردن، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.

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