إزالة اعتداءات على مصادر للمياه في منطقة أبو هابيل

ويأتي ذلك، استمرارا لتنفيذ برامج وأعمال سلطة وادي الأردن لتقليل الفاقد المائي والحد من استخدامات مياه القناة بطرق غير مشروعة. وأكدت سلطة وادي الأردن، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين حسب الأصول.

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