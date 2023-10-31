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عاجل//رسميا : ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه

10/31/2023 7:06:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2022/2023 للمرة الثامنة في تاريخه .
جاء هذا في حفل تقديم الجوائز التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة، في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.
ونافس على هذه الجائزة الى جانب ميسي الثنائي إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.
وكان ميسي قد ساعد منتخب بلاده الأرجنتين على التتويج بلقب كأس العالم 2022 قطر .
وحقق ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في الأعوام التالية : 2009/2010/2011/2012/2015/2019/2021/2023 .

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