البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت 1.3 % مع نهاية أيلول الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، في تقرير الأمن الغذائي، إن أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت بنسبة 1.3%، حتى نهاية شهر أيلول الماضي.
وبيّن التقرير، أن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن استمر في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، بعد أن ارتفع بنسب 0.6% في تموز الماضي، و1.2% في آب الماضي.
وكان قد سُجل التضخم في الأردن خلال شهر أيلول الماضي ارتفاعاً نسبته 1.19%، مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022.
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