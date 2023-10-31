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البنك الدولي: أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت 1.3 % مع نهاية أيلول الماضي

10/31/2023 7:06:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي، في تقرير الأمن الغذائي، إن أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت بنسبة 1.3%، حتى نهاية شهر أيلول الماضي.


وبيّن التقرير، أن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن استمر في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، بعد أن ارتفع بنسب 0.6% في تموز الماضي، و1.2% في آب الماضي.


وكان قد سُجل التضخم في الأردن خلال شهر أيلول الماضي ارتفاعاً نسبته 1.19%، مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022.


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