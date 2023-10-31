رسالة خاصة.. ماذا قال ميسي عقب التتويج بالكرة الذهبية 2023؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، على فوزه بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام 2023.وتوج ميسي للمرة الثامنة في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال حفل أقامته "فرانس فوتبول" التي تقدم الجائزة المرموقة، في باريس الاثنين، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم من الكرات في تاريخ كرة القدم.

وقال ميسي عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية خلال تصريحات في حفل توزيع الجوائز: "كما قلت كثيرا لم أتصور أبدا بأن أحظى بهذه المسيرة، أنا محظوظ بكل ذلك وأعتقد هذا صعب جدا".

وتابع: أن تكون في أفضل نادي بالتاريخ والفوز بالكثير من الألقاب، أعتقد تلقيت عدة هزائم صعبة مع المنتخب ولم أستسلم أبدا وواصلت القتال من أجل مواصلة حلمي بالفوز بالكوبا وكأس العالم، فخور جدا بتحقيق كل ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن مبابي وهالاند سيفوزان بالكرة الذهبية يوما ما، أثق في ذلك".

وأكمل: "الاعتزال؟ لا أعرف بالحقيقة، كنت أتحدث مؤخرا كثيرا لكن أريد الاستمرار ومواصلة الإستمتاع، لا أستطيع تحديد موعد معين وكرة القدم تتغير كل يوم، كما قلت أنا أحب كرة القدم وأريد الاستمرار".

وختم ليونيل ميسي حديثه قائلا: "اليوم هو ذكرى ميلاد دييغو مارادونا ولا يوجد مكان أفضل من هنا لأتمنى له عيد ميلاد سعيد. أينما كنت، عيد ميلاد سعيد يا دييغو. هذا لك أيضا".

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