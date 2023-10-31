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حماس: الاحتلال بدأ عملية برية ولكن لا يريد أن يعلن عنها

10/31/2023 7:06:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم حماس إن الاحتلال بدأ يتحرك بريا في عدد من المحاور وعمليا بدأ عملية برية لا يريد أن يعلن عنها لاعتبارات خاصة لديه.


وأضاف أن الاحتلال يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية وتلك التي كان فيها عدد من السكان قبل قصفها ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له.


وأكد أن المقاومة تؤمن أنها قادرة على كسر جيش الاحتلال وحرمانه من تحقيق أهدافه.


ونوه أن القوات الإسرائيلية أدخلت دباباتها في أماكن لا يوجد فيها أي شيء مشيراً أن من فاجأ العدو في الضربة الأولى في طوفان الأقصى لديه مفاجآت عدة وهناك استعداد كامل للقسام.


أكد أن الاحتلال يتقدم في محاور ومناطق زراعية ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل.


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