شاهد ما لم تشاهده من قبل .. انفاق سرايا القدس تحت الأرض

شاهد ما لم تشاهده من قبل .. انفاق سرايا القدس تحت الأرض
التاريخ
10/31/2023 7:06:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعاد نشطاء على مواقع التواصل تداول مقطع فيديو قديم يستعرض جولة لقناة RT داخل أنفاق حركة المقاومة "سرايا القدس"، وذلك في سياق تصاعد التهديدات بالاجتياح البري واهمية هذه الانفاق كنقطة قوة للمقاومة ترهب جيش الاحتلال بالمضي قدماً وتعيق تقدمه
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