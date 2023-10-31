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ليفربول يعلق على مركز صلاح في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023

10/31/2023 7:06:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفاعل نادي ليفربول الإنجليزي مع إعلان مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن ترتيب نجم "الريدز" المصري محمد صلاح في القائمة النهائية للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.
واحتل صلاح المركز الـ11 في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023.
وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "محمد صلاح جاء في المركز الـ11 في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023" مرفقا التعليق برمز ليد تصفق.
وترشح صلاح للجائزة بفضل تسجيله 34 هدفا إضافة إلى 20 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي.


وتأثر ترتيب النجم المصري بعدم تتويج فريقه ليفربول بالألقاب في الموسم الماضي، حيث حل خامسا في الدوري الإنجليزي.


وسبق لصلاح أن حل خامسا في ترتيب الكرة الذهبية في العامين 2019 و2022، وسادسا في 2018، وسابعا في العام 2021.

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