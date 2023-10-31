ليفربول يعلق على مركز صلاح في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفاعل نادي ليفربول الإنجليزي مع إعلان مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن ترتيب نجم "الريدز" المصري محمد صلاح في القائمة النهائية للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.
واحتل صلاح المركز الـ11 في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023.
وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "محمد صلاح جاء في المركز الـ11 في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023" مرفقا التعليق برمز ليد تصفق.
وترشح صلاح للجائزة بفضل تسجيله 34 هدفا إضافة إلى 20 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي.
وتأثر ترتيب النجم المصري بعدم تتويج فريقه ليفربول بالألقاب في الموسم الماضي، حيث حل خامسا في الدوري الإنجليزي.
وسبق لصلاح أن حل خامسا في ترتيب الكرة الذهبية في العامين 2019 و2022، وسادسا في 2018، وسابعا في العام 2021.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN31102023000208011052ID1107345147
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.